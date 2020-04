“Basta lasciatelo in pace…”: Avanti un altro, Paolo Bonolis sbotta su Luca Laurenti (Di sabato 11 aprile 2020) Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli fanno una diretta IG con Chi Magazine La quarantena da Coronavirus si è allungata sino al prossimo 3 maggio 2020 quindi le repliche di Avanti un altro continueranno fino a quella data. Nel frattempo il conduttore del game show di Canale 5, ovvero Paolo Bonolis sta facendo compagnia ai suoi follower realizzando delle dirette sul suo account Instagram. Ovviamente il professionista si avvale della collaborazione della moglie Sonia Bruganelli visto che lui è negato con la tecnologia. Nelle ultime ore la coppia si collegata con il profilo di Chi Magazine, il periodico di Alfonso Sigonorini. Durante la lunga chiacchierata oltre a parlare di quello che sta accadendo ultimamente hanno menzionato il Maestro Luca Laurenti. Per quale ragione? Paolo Bonolis sbotta sull’amico Luca Laurenti Collegandosi con il profilo IG di Chi Magazine, ad un ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 11 aprile 2020)e Sonia Bruganelli fanno una diretta IG con Chi Magazine La quarantena da Coronavirus si è allungata sino al prossimo 3 maggio 2020 quindi le repliche diuncontinueranno fino a quella data. Nel frattempo il conduttore del game show di Canale 5, ovverosta facendo compagnia ai suoi follower realizzando delle dirette sul suo account Instagram. Ovviamente il professionista si avvale della collaborazione della moglie Sonia Bruganelli visto che lui è negato con la tecnologia. Nelle ultime ore la coppia si collegata con il profilo di Chi Magazine, il periodico di Alfonso Sigonorini. Durante la lunga chiacchierata oltre a parlare di quello che sta accadendo ultimamente hanno menzionato il Maestro. Per quale ragione?sull’amicoCollegandosi con il profilo IG di Chi Magazine, ad un ...

