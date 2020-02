Salvini paragona la nave da crociera Msc alla Sea Watch: è polemica (Di venerdì 28 febbraio 2020) Matteo Salvini ha commentato il caso della nave Msc Crociere che è stata respinta alle Cayman, il cui sbarco è stato poi acconsentito nella mattinata di venerdì 28 febbraio. Il leader della Lega ha utilizzato un paragone particolare per descrivere la situazione causata dall’epidemia e dal panico per coronavirus. “Vi rendete conto dell’assurdità della situazione? – scrive Salvini su Facebook -. Servirebbe solo un po’ di buonsenso”. Ma l’immagine che pubblica suscita scalpore: Salvini paragona la nave da crociera Msc alla Sea Watch di Carola Rakete. Salvini paragona Msc a Sea Watch Ha suscitato clamorose polemiche l’immagine pubblicata da Salvini sui social: il leghista ha paragonato la nave Msc alla Sea Watch. Pochi giorni fa infatti era stato negato lo sbarco della nave a causa dell’emergenza coronavirus, mentre una nave con a bordo ... Leggi su notizie

