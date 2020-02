Xbox Game Pass è il Netflix dei videogiochi? Phil Spencer non ci sta (Di martedì 11 febbraio 2020) Sin dall'annuncio, Xbox Game Pass è stato accostato più o meno insistentemente a Netflix e all'idea che il servizio di Microsoft avrebbe lanciato nell'universo videoludico un modo di fruire i videogiochi in linea con quello dei servizi streaming in abbonamento che hanno rivoluzionato buona parte dell'intrattenimento.Satya Nadella stesso, aveva affermato che con Game Pass c'è l'obiettivo di creare un Netflix per i videogiochi ma a quanto pare Phil Spencer non la pensa esattamente come il suo "boss". Il capo della divisione gaming ha infatti parlato di questo paragone all'interno del podcast Gamertag Radio rivelando anche di essere leggermente irritato di fronte a questo accostamento."Amo il fatto che i giochi siano in vendita e le persone possano acquistarli. Non abbiamo alcun obiettivo, non ci sono delle pile di slide che affermano che vogliamo trasformare tutti in degli abbonati e che ... eurogamer

