Pensione invalidità civile invalidi 100%: consulta verso il pronunciamento (Di martedì 11 febbraio 2020) Pensione invalidità civile invalidi 100%: consulta verso il pronunciamento La Corte Costituzionale è chiamata a pronunciarsi su un argomento molto delicato, ovvero sulla questione degli importi erogati agli invalidi totali che ricevono la Pensione invalidità civile. Infatti, la Corte d’Appello di Torino ha posto in essere la questione di legittimità costituzionale in merito alla legge n. 118/1971, quindi relativamente alle nuove norme in favore dei mutilati e invalidi civili. La Corte d’Appello di Torino ha contestato l’importo della Pensione erogata agli invalidi totali, ammontante a 285 euro mensili, cifra giudicata esageratamente esigua per assicurare un adeguato sostegno, ma tra gli argomenti di contestazione spicca anche l’assenza del riconoscimento dell’incremento della maggiorazione sociale (legge 448/2001, art. 38) per i soggetti che hanno meno di 60 anni di età. Su questi ... termometropolitico

