Pago contro il GF Vip: “Bast**di!” Serena Enardu svela un segreto (Di martedì 11 febbraio 2020) Pago sbotta contro il Grande Fratello Vip dopo la diretta: “Pezzi di mer*a. Bast**di!” La decima puntata del Grande Fratello Vip ha visto consumarsi, nel corso della diretta di lunedì 10 febbraio, un confronto piuttosto acceso tra il fratello di Pago e il cantante, preoccupato per l’esperienza che sta vivendo insieme a Serena Enardu. Si è scatenata poi la polemica per un gesto messo in atto da Serena Enardu prima di entrare come concorrente, ovvero quello di aver messo un ‘mi piace’ ad Alessandro Graziani, il ragazzo di Temptation Island Vip che aveva messo in crisi la sua storia con Pago. Dopo la puntata, il cantautore sardo è sbottato contro gli autori del Grande Fratello Vip: “Non possono distruggere tutto così. Pezzi di me**a. Bast**di!” Vista la puntata movimentata, in molti concordano sul fatto che le offese siano rivolte proprio alla ... lanostratv

matteosalvinimi : A Palermo, ricordando e ringraziando un Eroe Italiano che pagò con la sua vita la lotta contro la criminalità organ… - whatIsayislaw : RT @STRINJIMlN: MA VOI VERAMENTE STATE VOTANDO PER SALVARE SERENA CONTRO LICIA MA ANDATEVENE AFFANCULO VE LA MERITATE TUTTA LA PUNTATA COMP… - CHENBAE45959461 : RT @Tristan__esdpv: MA STO ADORANDO IL PUBBLICO IN RIVOLTA CONTRO PAGO E SERENA #GFVIP -