Il gatto ha paura di saltare dal tetto, ma quando gli portano una scala succede l’incredibile | VIDEO (Di martedì 11 febbraio 2020) Il gatto ha paura di saltare dal tetto, ma quando gli portano una scala succede l’incredibile È riuscito a salvarsi da solo un gatto rimasto bloccato su un tetto a Monopoli, nel barese. Il micio era così spaventato che un gruppo di persone si sono avvicinate per prestargli soccorso, avvicinando una scala al muro e incoraggiandolo con esortazioni in dialetto pugliese decisamente divertenti. La scena, ripresa col cellulare, è stata postata sui social sul profilo di Niclo Curcelli ed è diventata virale. Complice anche il lieto fine per il gatto. Leggi anche: Tempesta Ciara, paura su volo per Amsterdam: il panico dei passeggeri VIDEO “Sta mordendo!” Serpente aggredisce una giornalista in tv. Lei nel panico VIDEO Babbuino rapisce un cucciolo di leone in Sudafrica VIDEO tpi

