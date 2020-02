Giovanni Conversano contro Serena Enardu: “Le corna sono…” (Di martedì 11 febbraio 2020) Serena Enardu in televisione vuol dire solo una cosa: un commento velenoso del suo ex Giovanni Conversano. L’uomo infatti ha detto qualche parola di troppo dopo lo scontro di Serena e Pago durante la puntata del Grande Fratello Vip. Vediamo insieme cosa è successo. Coversano e i commenti pungenti: “Le corna sono…” Dopo la rottura con Serena, Giovanni non si è mai trattenuto dall’attaccarla e da commentare in toto la sua vita: anche questa volta infatti è andata così. I due si erano conosciuti a “Uomini e Donne” e la loro relazione era stata davvero seria, tuttavia la loro rottura lo è stata altrettanto. La ex coppia si è lasciata malamente e ancora oggi, a anni di distanza continua a farsi la guerra. Cosa ha detto di così pungente Conversano? Consigli o critiche? Serena e Pago si sono scontrati malamente durante la puntata del Grande Fratello ... velvetgossip

