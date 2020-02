Enjoy – Ridere Fa Bene: il talent comico di Italia1 declassato in seconda serata (Di martedì 11 febbraio 2020) Francesca Manzini e Diana Del Bufalo Anche se fa Bene, in questo caso non c’è nulla da Ridere, tutt’altro. Enjoy, il nuovo talent della comicità, debuttato dieci giorni fa in prime time su Italia1, è stato ufficialmente spostato in seconda serata. Il prossimo appuntamento – previsto domenica 16 febbraio – andrà in onda alle 23.50, subito dopo il film Il mistero dei templari – National Treasure. Condotto da Diana Del Bufalo con la partecipazione di Diego Abatantuono nel ruolo di presidente di giuria, il programma vede in sfida due squadre di comici che si misurano – una contro l’altra – in diverse prove. Tale gara, però, non ha evidentemente entusiasmato i telespettatori. Partito già fiacco con il 4.4% di share e poco meno di un milione di spettatori, la scorsa domenica Enjoy – Ridere Fa Bene è calato ulteriormente arrivando ad ... davidemaggio

