Bimba di 2 anni vede la neve per la prima volta e diventa Elsa di Frozen: il video virale (Di martedì 11 febbraio 2020) Una Bimba di soli 2 anni sta conquistando il mondo: la piccola è stata ripresa vestita come Elsa di Frozen mentre canta sotto la neve la canzone Let It Go. mondofox

carlogabardini : Nostalgia canaglia per me è costringere 33 anni dopo la figlia a presentare i genitori che la cantavano già 33 anni… - Agenzia_Ansa : #India, bambina di 5 anni stuprata in un'ambasciata Arrestato un uomo di 25 anni, rischia la pena di morte #ANSA… - DomyPk88 : RT @iamwhoiam_____: A me fa un'impressione allucinante Gaia Girace. A Sanremo una bimba con la voce rotta per l'emozione a leggere un carte… -