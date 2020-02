Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma lascia Emanuele (Di martedì 11 febbraio 2020) Puntata interessante quella di oggi a Uomini e Donne: le Anticipazioni rivelano che la Gemma, la dama torinese, lascerà Emanuele dopo il bacio troppo umido e volgare Oggi, martedì 11 febbraio 2020, Uomini e Donne torna con il Trono Over e vedrà protagonista ancora una volta Gemma Galgani, la dama torinese in continua ricerca dell’anima gemella (se mai esistesse) A partire dalle ore 14:45 su Canale 5, andrà inArticolo completo: Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma lascia Emanuele dal blog SoloDonna solodonna

italiaserait : Uomini e Donne, oggi 11 febbraio c’è il Trono Over: le anticipazioni. Baci ‘umidi’ tra gemma e Emanuele - zazoomnews : Uomini e Donne- Anticipazioni 11 febbraio: baci umidi per Gemma! (Trono Over) - #Uomini #Donne- #Anticipazioni - KontroKulturaa : Uomini e Donne, anticipazioni 11 febbraio: baci umidi per Gemma Galgani - -