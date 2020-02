Spal, ora è ufficiale: esonerato Semplici, è pronto il sostituto (Di lunedì 10 febbraio 2020) “Spal comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile della prima squadra biancazzurra mister Leonardo Semplici.⁣ La società ringrazia mister Semplici e il suo staff per il lavoro svolto e i risultati ottenuti in questi anni”. Una nota brevissima, ma significativa. Era nell’aria, anzi già si sapeva. Ora è ufficiale: Leonardo Semplici non è più l’allenatore della Spal. Si chiude un’avventura durata tantissimi anni, in cui il tecnico e la compagine ferrarese hanno compiuto un cammino straordinario insieme, ottenendo il doppio salto dalla C alla A nonché due salvezze consecutive in massima serie. I risultati negativi di quest’anno, accompagnati da una classifica preoccupante, hanno smosso qualcosa in seno alla dirigenza: cambio al timone, è pronto Di Biagio. Spal, al via l’era Di Biagio: l’11 per tentare il miracolo salvezza ... calcioweb.eu

fantapazzcom : Ufficiale: la SPAL ha esonerato Semplici - CalcioWeb : #Spal, ora è ufficiale: esonerato #Semplici, è pronto il sostituto - - AndGad2010 : @LGramellini @MomblanOfficial E allora abbia il coraggio di metterli in panca , ora abbiamo Brescia e Spal può “pun… -