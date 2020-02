Scoppia il litigio tra Serena Enardu e Pago al GF Vip, l’ex tronista: ‘Se vuoi vado via’ (Di lunedì 10 febbraio 2020) Serena Enardu e Pago hanno litigato. Ecco che cosa è successo nella Casa poche ore fa GF Vip: c’è tensione tra Serena e Pago Un paio di settimane fa Serena Enardu è entrata come una concorrente ufficiale della quarta edizione del Grande Fratello Vip. L’ex tronista l’estate scorsa è stata oggetto di numerose critiche sui social. Infatti, dopo sette anni di convivenza con Pago, ha deciso di portarlo a Temptation Island Vip e lasciarlo, iniziando una sorta di flirt con Alessandro Graziani. Tuttavia, dopo qualche mese, Serena si è pentita del suo comportamento e ha deciso di fare di tutto per tornare insieme al cantautore. Il pubblico non ha mai voluto farla entrare nella Casa, come ha dimostrato il televoto della prima settimana, ma la produzione ha deciso di ignorare il volere dei telespettatori e procedere comunque. Inizialmente tra loro è Scoppiata di nuovo la ... kontrokultura

KontroKulturaa : Scoppia il litigio tra Serena Enardu e Pago al GF Vip, l'ex tronista: 'Se vuoi vado via' - - Ryukashy : RT @Zziagenio78: FOSSE SUCCESSO IL LITIGIO BUGO/MORGAN ALL'EUROVISION: Bugo se ne va. Russia, Serbia e Portogallo danno ragione a Bugo. Ger… - Datasmemories : RT @Zziagenio78: FOSSE SUCCESSO IL LITIGIO BUGO/MORGAN ALL'EUROVISION: Bugo se ne va. Russia, Serbia e Portogallo danno ragione a Bugo. Ger… -