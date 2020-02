Processo a Salvini per il caso Gregoretti: Lega pronta a disertare il voto (Di lunedì 10 febbraio 2020) Un caso che aveva fatto discutere, quello della nave Gregoretti, che finalmente terminerà con il voto in Aula il 12 febbraio per decidere sul Processo a carico di Matteo Salvini. L’allora ministro dell’Interno aveva negato lo sbarco a 131 migranti ed era stato per questo accusato di sequestro di persona. Processo a Salvini per il caso Gregoretti Il caso Gregoretti, per cui il Tribunale di Catania ha chiesto l’autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro Salvini per sequestro di persona, sarà sottoposto al voto dell’Aula. Dapprima il leader della Lega aveva chiesto ai suoi di mandarlo a Processo, spiegando: “Così la decidiamo una volta per tutte se difendere i confini dell’Italia, la sicurezza e l’onore dell’Italia è un crimine oppure un dovere di un buon ministro”. Ora invece Salvini ha fatto retromarcia, su consiglio dell’ex ... notizie

