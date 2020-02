Pregare quando qualcuno ci fa soffrire: sfogarci con Dio ci aiuta (Di martedì 11 febbraio 2020) Pregare se qualcuno ci fa soffrire è un aiuto per la nostra anima; Dio ci ascolta e potrà aiutarci ad affrontare il dolore dell'anima. Molti si chiedono: come possiamo Pregare quando qualcuno ci fa soffrire? E’ una domanda che nasce spontanea dal nostro cuore. Incontreremo molte persone nella nostra vita e spesso ne soffriremo. E’ il corso naturale dell’esistenza. Non tutti, infatti, sono portatori di bene. Talvolta, purtroppo, con alcune persone avremo molto da ridire, molto contro cui combattere e la nostra anima ne comincerà a risentire. Ci sentiamo soli, quasi abbandonati e sicuramente stanchi. Ma è proprio questo il momento in cui dobbiamo alzare gli occhi al cielo e cominciare a parlare con Dio; lui dall’alto segue ognuno dei suoi figli e non vuole affatto che noi soffriamo o che ci lasciamo andare. Dio vorrebbe solo la nostra felicità. E se qualcuno ci ... howtodofor

