Maine coon cucciolo sulla neve | il video del gattino

Un piccolo cucciolo di Maine coon scopre per la prima volta la neve. La sua proprietaria registra il video del gattino che cammina sulla superficie immacolata è il popolo del web s'innamora di lui. D'altronde, come fai a non amarlo? Basta guardarlo mentre cerca di capire dove si trova e cos'è quella cosa bianca fredda e soffice sotto le sue zampette e il cuore ti si scioglie. Lui è un adorabile cucciolo di Maine coon che vive in America insieme ad altri 2 gatti, Annie, una gattina Ragdoll mix e Susie, una Scottish Fold. Il gattino era stato portato dalla sua mamma umana al parco che ha voluto fargli vedere, per la prima volta, la neve.

