Madre no-vax non dà il farmaco prescritto al figlio: muore a 4 anni (Di lunedì 10 febbraio 2020) Fa molto discutere una vicenda accaduta negli Stati Uniti, cha ha visto morire un bambino di soli 4 anni a causa di alcune complicazioni dovute ad una comune influenza. La vicenda, già tragica di per sé, è peggiorata quando si è scoperto che la Madre si era rifiutata di somministrare al figlio il farmaco prescritto dal medico, il Tamiflu, dopo che la donna si era consultata su un gruppo di No-Vax. Madre no-vax: muore il figlio La vicenda ha coinvolto una famiglia del Colorado; dopo che due dei quattro figli avevano contratto l’influenza, la Madre si era rivolta al proprio medico di famiglia, il quale aveva prescritto il Tamiflu, un farmaco che non serve a guarire dalla patologia ma impedisce che il virus venga trasmesso ad altri se assunto entro 48 ore dalla comparsa dei sintomi dell’influenza. Pur non trattandosi di un vaccino, il farmaco viene prescritto ai soggetti più ... notizie

AnnaritaNinni : RT @Gianni_Pisa: Pensavo che queste persone infami fossero una prerogativa tutta italiana?????? - MarcoG973 : Così senza parole #novax al rogo. Madre no vax non gli dà farmaco contro influenza, bimbo muore a 4 anni -