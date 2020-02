Guida Streaming 10-16 febbraio: L'Amica Geniale, ZeroZeroZero e Castle Rock 2 (Di lunedì 10 febbraio 2020) Settimana con tanti titoli interessanti quella tra il 10 e il 16 febbraio, sia direttamente in Streaming che con prodotti che dalla tv passano anche in Streaming come Storia del Nuovo Cognome - L'Amica Geniale lunedì su Rai 1 e RaiPlay, o Pechino Express che da martedì debutta su Rai 2 con la nuova stagione. Sarà una settimana stupefacente sotto tutti i punti di vista considerando l'arrivo giovedì 13 della seconda stagione di Narcos: Messico su Netflix e di ZeroZeroZero su Now Tv (e Sky Atlantic) venerdì. Tanti i graditi ritorni della settimana come The Resident 3, il trittico Chicago Fire, PD e MED con le rispettive nuove stagioni su Premium e Infinity e con la terza stagione di The Good Doctor su Rai 2 e RaiPlay. Molta curiosità per Castle Rock con la seconda stagione dedicata al personaggio di Mysery, in arrivo il 13 su StarzPlay.Su Infinity è già disponibile Joker ma soltanto per i ... blogo

Nerdmovieprod : Oscar 2020: A che ora iniziano e dove vedere la cerimonia in streaming ed in TV #guida #Oscar2020 - dreamingbanqtan : Ecco una 'guida' su come streammare sia su yt che su spotify, dateci un'occhiata plz - zazoomblog : Calendario Serie A calcio in tv oggi: orari partite streaming guida Sky e DAZN (9 febbraio) - #Calendario #Serie… -