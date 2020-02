Gregoretti, Salvini fa retromarcia: leghisti pronti a disertare il voto in Aula (Di lunedì 10 febbraio 2020) I parlamentari leghisti sarebbero pronti a disertare il voto in Aula di mercoledì 12 febbraio sul caso Gregoretti. Salvini lo avrebbe già comunicato ai suoi, su consiglio dell'ex ministra Bongiorno: "Resto convinta dell’insussistenza del sequestro di persona. Non significa che si tratterà di un processo che si risolverà in breve né è possibile prevederne l’esito". fanpage

