Gregoretti, Matteo Salvini smentisce il dietrofront: "Sarò in aula, non vedo l'ora di farmi processare" (Di lunedì 10 febbraio 2020) Matteo Salvini ha cambiato idea sul voler andare a processo per il caso Gregoretti? A giudicare dalle sue ultime dichiarazioni, sembrerebbe proprio di no. A due giorni dalla discussione in Senato sull'autorizzazione a procedere, il leader leghista conferma che "Sarò in aula e non vedo l'ora di esser liberoquotidiano

notiziebuone : RT @ManLanTuit: La coerenza di Matteo #Salvini. Terminata la campagna elettorale, cambia idea ed ordina il dietrofront. #Gregoretti. Da not… - 51fini : Gregoretti, Matteo Salvini smentisce il dietrofront: 'Sarò in aula, non vedo l'ora di farmi processare - GHERARDIMAURO1 : RT @Libero_official: Matteo Salvini smentisce il dietrofront sul caso #Gregoretti: 'Non vedo l'ora di farmi processare'. Il leader della #L… -