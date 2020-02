Gratteri: guadagno 7200 euro. I super stipendi delle toghe (Di lunedì 10 febbraio 2020) Felice Manti Il pm antimafia Gratteri in televisione rivela la busta paga dei magistrati: 137mila euro all'anno e 45 giorni di ferie Il pm antimafia Nicola Gratteri ha un merito: parla chiaro. E dice una verità che molte toghe fingono di non vedere: «Il problema della corruzione in magistratura c'è, e riguarda il 6-7%, non di più». E non è un problema legato ai soldi. D'altronde si sa, gli stipendi delle toghe sono tra i più alti d'Italia. Guardando alla media delle retribuzioni lorde annue del pubblico impiego la magistratura si colloca al top con 137.294 euro (e 45 giorni di ferie), seguita a distanza da carriera prefettizia (94.293), autorità indipendenti (91.259) e persino carriera diplomatica (87.121): «Guadagniamo bene - conferma il procuratore capo di Catanzaro, ospite di Lucia Annunziata a In mezz'ora - io prendo 7.200 euro al mese, quindi non c'è giustificazione, ... ilgiornale

