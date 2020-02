Grande Fratello Vip: cambio di scaletta in corso per la puntata di stasera (Di lunedì 10 febbraio 2020) Fuori Miriana Trevisan, dentro Pietro Delle Piane: Alfonso Signorini ha cambiato all’ultimo minuto la scaletta della decina puntata del Grande Fratello Vip annullando di fatto il confronto/scontro fra Miriana Trevisan e Serena Enardu per lasciare spazio all’incontro (chiarificatore?) fra Antonella Elia ed il suo fidanzato Pietro Delle Piane, che proprio ieri si è sottoposto alla macchina della verità di Barbara d’Urso. La presenza di Miriana Trevisan, annunciata da Alfonso Signorini a Verissimo, è stata smentita dalla diretta interessata. Ecco cosa aveva dichiarato il conduttore del Grande Fratello Vip due giorni fa: “Pago e Serena molti li sostengono, molti non li possono vedere perché credono che Serena si voglia fare solo pubblicità con questa partecipazione al Grande Fratello. Per questo motivo lunedì Serena avrà un incontro con una persona che non gliele ... bitchyf

VanityFairIt : Joaquin Phoenix (miglior attore protagonista) sul palco: la sua storia, i suoi momenti bui, la grande possibilità d… - fanpage : #Oscars Phoenyx stravince. Una conferma per un grande attore - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con #GFVIP Conduce @alfosignorini, in studio @wandaicardi27 e… -