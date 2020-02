Google dà battaglia contro 8 miliardi di multe dall’Europa (Di lunedì 10 febbraio 2020) (Foto: Getty Images) Si preannuncia una settimana turbolenta per Google, che sarà chiamata a difendersi dalle accuse dell’Antitrust europea. Come si legge su Bloomberg, il prossimo 12 febbraio inizieranno le audizioni alla Corte europea, durante le quali il colosso di Mountain View cercherà di controbattere alle accuse sfociate in condanne al pagamento di multe per oltre 8 miliardi di euro. Il primo capitolo di queste audizioni riguarderà in particolare la sanzione da 2,4 miliardi di euro che l’Antitrust europea ha inflitto a Google nel 2017 con l’accusa di aver avvantaggiato il proprio sistema di ricerca a scapito di altre piattaforme per lo shopping online. In sostanza, il colosso tecnologico, tramite il servizio Google Shopping, avrebbe abusato della sua posizione dominante non dando adeguato spazio alla concorrenza nei risultati di ricerca. Oltre a quelle accuse, Google punterà a ... wired

