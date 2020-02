Dieta della notte, perdi 4 chili in una settimana (Di lunedì 10 febbraio 2020) La Dieta della notte è un percorso alimentare che promette la perdita di circa 4 kg nell’arco di una settimana. Il regime in questione è frutto degli studi della Dottoressa Caroline Apovian, accademica presso la Boston University School of Medicine e autrice del best seller The Overnight Diet. La Dieta della notte da lei elaborata inizia con un giorno che prevede la temporanea astensione dai cibi solidi. Per le suddette 24 ore, chi decide di seguire questa Dieta deve incentrare la sua alimentazione sull’assunzione di smoothies. Consumando solo liquidi per un giorno, è possibile dare il via al processo di dimagrimento e, nel contempo, controllare la sensazione di appetito. Una volta archiviato questo primo step, arriva il momento di iniziare un percorso di 6 giorni durante i quali ci si alimenta in maniera varia, ma con lo scopo ... velvetgossip

antonellamalu4 : ....stavo giusto pensando di iniziare la dieta ??la dieta della PUCCIA(pane)SALENTINA - teeethmgc : in più questa riuscita della dieta me la sono fissata come obiettivo di quest’anno quindi basta cazzate e mi impegno davvero -