Caserta, la camorra in ospedale: sequestrati beni per 6,5 mln a 5 imprenditori (Di lunedì 10 febbraio 2020) La Dia di Napoli ha confiscato beni per oltre 6,5 milioni di euro a cinque imprenditori Casertani – ritenuti contigui al clan dei Casalesi, fazione Zagaria – attivi in diversi settori economici (edile e tecnologico). Le indagini svolte dalla Dia su delega della Procura di Napoli hanno consentito “non solo di ricostruire il loro assetto patrimoniale, ma anche di delineare la loro ‘pericolosità qualificata’, derivante dai rapporti emersi con il clan dei Casalesi, fazione Zagaria, nel settore della gestione degli appalti all’interno dell’Azienda ospedaliera ‘S. Anna e S. Sebastiano’ di Caserta”. L’inchiesta giudiziaria, per la quale sono stati già condannati – nel marzo scorso – dalla Corte di Appello di Napoli a pene che vanno dai sette agli otto anni di reclusione, aveva accertato, evidenzia la Dia, “la ... ildenaro

