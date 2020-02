Brindisi, prima l’insulto sessista, poi il calcio in faccia e la fuga: operata d’urgenza una 33enne (Di lunedì 10 febbraio 2020) L'ennesimo episodio di violenza su una donna è avvenuto a Ceglie Messapica, all'interno di un bar, dove un uomo ha rivolto un insulto sessista a una donna e alla sua reazione le ha sferrato un calcio in faccia per poi darsi alla fuga. I carabinieri sono sulle sue tracce, la donna è stata operata al volto. fanpage

rzzz2145 : @_Arimoon88 Se avessi visto prima il tweet, fiori e cuoricini te li avrei inviati io Ma ad un brindisi faccio ancora in tempo ?? - catepol : Seppure ad “acqua” un brindisi oggi... prima uscita serena da diversi giorni... ce lo meritiamo sicuramente. - BasketUniverso : Verso Pesaro-Brindisi, Sacco: 'Vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi prima della pausa' -