Ultime Notizie Roma del 09-02-2020 ore 16:10 (Di domenica 9 febbraio 2020) Romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno allo Spallanzani di Roma su due bimbi di 4 anni con un solo alcune linee di febbre che erano tra i 56 italiani rimpatriati dahua nei giorni scorsi a Pratica di Mare l’arrivo del dono con 8 connazionali evacuati da Luana con €1 britanniche atterrato in una base del oxfordshire non c’è il diciassettenne di grado che ancora alle prese con la febbre il ragazzo sta bene anche se è deluso Per la mancata partenza rilevato Nelle prossime 24 ore da un volo dell’Aeronautica Militare Annuncia il ministro degli Esteri Luigi Di Maio il Ministero della Salute fa intanto sapere che è stato tracciato il viaggio della coppia taiwanese trovata positiva ritorno in patria era ripartita dall’Italia al 31 gennaio scorso intanto ci sono 6 nuovi casi tra nave da crociera importa Yokohama in Giappone ... romadailynews

Derby Inter-Milan - Ultime Notizie sulle formazioni : Ibrahimovic c’è - Handanovic no : Alle 20.45 a San Siro di scena il Derby della Madonnina con l'Inter che sfiderà il Milan per provare ad agganciare la Juventus in vetta alla classifica. Una gara in cui Conte potrebbe anche schierare Eriksen vicino a Lukaku. Out Gandanovic, ci sarà Padelli. Per il Milan, possibile 4-4-1-1 di Pioli con Ibra in campo dal primo minuto.Continua a leggere

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Coronavirus : 2 bambini trasferiti allo Spallanzani : Ultime notizie , ultim'ora oggi . Due bambini trasferiti allo Spallanzani di Roma "per precauzione": avviati i test contro il Coronavirus (9 febbraio 2020)

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi coronavirus - Speranza : “Resta lo stop ai voli Cina” : ULTIME NOTIZIE , Ultim'ora oggi . Il ministro della salute, Speranza , ha ribadito che i voli da e per la Cina restano bloccati causa coronavirus (9 febbraio 2020)

Ultime Notizie Roma del 09-02-2020 ore 12 : 10 : Roma dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e Ben ritrovati l’ascolto del re Gabriella Luigi in studio ancora coronavirus in primo piano il bilancio delle vittime è salito a 811 morti in Cina i contagiati sono oltre 37000 persone oggi a Pratica di Mare il rientro di altri 8 italiani partiti da VN tra loro non ci sarà il diciassettenne studente di grado che ancora alle prese con la febbre intanto lo Spallanzani di ...

Coronavirus - Ultime Notizie : 811 morti. Oggi il rientro degli italiani da Wuhan : Coronavirus , ultime notizie : 811 morti. Oggi il rientro degli italiani da Wuhan Secondo le ultime notizie sul Coronavirus , il numero delle vittime continua inesorabilmente a salire: sono attualmente 811 i morti a causa dell’epidemia che sta spaventando la Cina, ma anche il mondo intero. Ieri, 7 febbraio, è stata registrata la prima vittima non orientale: si tratta di un cittadino americano, mentre le condizioni dell’italiano trovato ...

Ultime Notizie Roma del 09-02-2020 ore 10 : 10 : Roma dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Agape Luigi in studio salgono a811 le vittime in Cina del coronavirus che ha contagiato oltre 37000 persone è atteso per oggi a Pratica di Mare rientro di altri otto italiani da VN tra loro non ci sarà il diciassettenne studente di grado che ancora alle prese con la febbre intanto dello Spallanzani hanno fatto sapere ieri sera che è negativo il test al ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi - treno deragliato : indagati 5 operai (9 febbraio 2020) : Ultime notizie , Ultim'ora oggi : proseguono le indagini della procura di Lodi sul treno Frecciarossa deragliato . 5 operai sotto indagine (9 febbrao 2020)

Ultime Notizie Roma del 09-02-2020 ore 08 : 10 : Roma dailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione ho appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi studio polemiche sulla nuova circolare del Ministero della Salute per le scuole sulla prevenzione del coronavirus monitoraggio con permanenza volontaria case assenza giustificata per bambini a studenti di ogni nazionalità che ha nei 14 giorni precedenti il loro arrivo in Italia siano stati nelle aree della città interessate dalle ...

Ultime Notizie Roma del 08-02-2020 ore 20 : 10 : Roma dailynews radiogiornale una sera dalla redazione in studio Giuliano Ferrini ha fatto economia e un’apertura sulle Stime del PIL italiano gravano rilevanti rischi al ribasso afferma il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco che cita anche le tensioni geopolitiche la brexit e le possibili ricadute del virus ultimo tema disco rileva che si sta valutando l’impatto sull’economia italiana è difficile stimare gli ...

Ultime Notizie Roma del 08-02-2020 ore 19 : 10 : Roma dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno coronavirus trasferimento precauzionale all’ospedale Spallanzani per una dei rimpatriati douane in quarantena alla Cecchignola si tratta di una donna con la congiuntiva che pur negativa in the 9 connazionali tra cui il diciassettenne che non era potuto partire per la febbre serale evacuati a bordo di un aereo britannico ...

Ultime Notizie Roma del 08-02-2020 ore 18 : 10 : Roma dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Sabato 8 Febbraio in studio Giuliano Ferrigno economia in apertura sulle Stime del PIL italiano gravano rilevanti rischi al ribasso afferma governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco anche le tensioni geopolitiche la brexit e le possibili ricadute del coronavirus tu quest’ultimo tema Visco rileva che si sta valutando l’impatto sull’economia italiana è difficile ...

Ultime Notizie Roma del 08-02-2020 ore 17 : 10 : Roma dailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione in Giuliano Ferrigno coronavirus trasferimento precauzionale all’ospedale Spallanzani per una dei rimpatriati douane in quarantena alla Cecchignola si tratta di una donna con la congiuntivite negativa i test 9 connazionali tra cui il diciassettenne che non era potuto partire per la febbre c’erano evacuati a bordo di un aereo britannico che li porterà in ...

Ultime Notizie Roma del 08-02-2020 ore 16 : 10 : Roma dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio 9 italiani tra loro il diciassettenne che non era potuto partire per la febbre Saranno evacuati da VN nel pomeriggio a bordo di un aereo britannico che riporterà in Inghilterra da liberano trasferiti domani in Italia e Messi in quarantena all’ospedale del Celio la prima vittima straniera del ...

Ultime Notizie Roma del 08-02-2020 ore 15 : 10 : Roma dailynews radiogiornale appuntamento con informazione un buon pomeriggio dalla redazione Gabriella studio trasferimento precauzionale all’ospedale Spallanzani di Roma per uno dei rimpatriati da vnp in quarantena alla Cecchignola si tratta di una donna con la congiuntivite sarebbe negativa al test del virus si è deciso il trasferimento per ulteriori accertamenti intanto 9 connazionali saranno evacuati da bwana a bordo di un aereo ...

Ultime Notizie Roma del 08-02-2020 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione ben ritrovate l’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio 9 italiani tra loro il diciassettenne che non era potuto partire per la febbre Saranno evacuati da buanne nel pomeriggio a bordo di un aereo britannico che riporterà in Inghilterra da liberano trasferiti domani in Italia e Messi in quarantena all’ ospedale del Celio la prima vittima straniera del ...

SkyTG24 : #Coronavirus, lo Spallanzani: 'Abbiamo isolato il virus, si aprono spazi per nuovi test di diagnosi e vaccini' - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: balzo nuovi contagi in #Cina, ora oltre 24.300. Nelle ultime 24 ore 3.887 infezioni e 65 morti, in tu… - SkyTG24 : #Coronavirus, l'ultimo bilancio è di 304 morti e oltre 14mila contagi. Registrato il primo decesso fuori dalla Cina… -