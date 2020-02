Thailandia, soldato fa una strage in un centro commerciale (VIDEO) (Di domenica 9 febbraio 2020) Thailandia, soldato entra in un centro commerciale e spara sulla folla. Il bilancio è di almeno 27 vittime. Da chiarire la dinamica dei fatti. strage in Thailandia, dove un soldato ha aperto il fuoco sulla folla in un centro commerciale nella città di Nakhon Ratchasima. Il bilancio è di almeno 27 vittime. Secondo i media locali, il responsabile sarebbe il sergente Jakkrapanth Thomma, che avrebbe raggiunto il centro commerciale con un mezzo dell’esercito. #Thailandia #Korat , soldato fa strage di civili in un centro commerciale in diretta #Facebook: 12 morti https://t.co/gE6jkuZfzc pic.twitter.com/bze6NdBODr— Atlantide (@Atlantide4world) February 8, 2020 Thailandia, uomo spara sulla folla in un centro commerciale La tragedia si è consumata nella città di Nakhon Ratchasima, nella Thailandia orientale. Stando alle prime ricostruzioni della vicenda, un uomo, un ... newsmondo

