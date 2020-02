Studente arrestato in Egitto, cresce la preoccupazione (Di domenica 9 febbraio 2020) Passano le ore e cresce la preoccupazione per Patrick George Zaky, lo Studente dell’Università di Bologna che giovedì notte è stato arrestato all’aeroporto del Cairo, perché accusato dall’Egitto, il suo paese, di istigazione alle proteste e diffusione di notizie false. Al momento è in custodia cautelare per 15 giorni, su ordine della procura generale, come ha confermato il ministero dell’interno egiziano. Uno scenario temuto e ipotizzato da alcune ong, a cominciare da Amnesty International, anche per le analogie con la vicenda di Giulio Regeni. E’ molto più che un rischio che Patrick sia stato torturato in carcere e che la misura di custodia cautelare possa essere rinnovata.Si tratta di una modalità di carcerazione preventiva che sarebbe inimmaginabile in ogni paese europeo. E’ anche per questo che ... huffingtonpost

