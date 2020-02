Speranza: “tra la salute e l’economia, io scelgo la salute, voli Cina fermi” (Di domenica 9 febbraio 2020) Giovedì Roberto Speranza volerà a Bruxelles per la riunione dei ministri europei della salute. “Questa partita si vince lavorando tutti insieme”. Il Ministro della salute Roberto Speranza difende le sue scelte in materia coronavirus, a costo di scontrarsi con i ‘poteri forti’ che non digeriscono, per esempio, alcune restrizioni sui viaggi da e per la … L'articolo Speranza: “tra la salute e l’economia, io scelgo la salute, voli Cina fermi” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

