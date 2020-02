Sanremo 2020, Mara Maionchi: "Morgan non è stato abbandonato, è inaiutabile" (Di domenica 9 febbraio 2020) “Morgan non riesce mai a creare un clima rilassato attorno a sé, mi spiace che sia sempre cosi agitato”. Mara Maionchi parla così del cantautore milanese, divenuto assoluto protagonista (in negativo) della 70esima edizione del Festival di Sanremo.Venerdì sera Morgan aveva cambiato in corso d’opera il testo del brano Sincero, col quale era in gara con Bugo. Comportamento che ha provocato la fuga dal palco dello stesso Bugo e l’immediata squalifica della coppia.Sanremo 2020, Mara Maionchi: "Morgan non è stato abbandonato, è inaiutabile" pubblicato su TVBlog.it 09 febbraio 2020 05:26. blogo

