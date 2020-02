Il Ponte Morandi sarà pronto in primavera? (Di domenica 9 febbraio 2020) Le immagini inedite del crollo del Ponte Morandi a GenovaLe immagini inedite del crollo del Ponte Morandi a GenovaLe immagini inedite del crollo del Ponte Morandi a GenovaLe immagini inedite del crollo del Ponte Morandi a GenovaLe immagini inedite del crollo del Ponte Morandi a GenovaLe immagini inedite del crollo del Ponte Morandi a GenovaLe immagini inedite del crollo del Ponte Morandi a GenovaLe immagini inedite del crollo del Ponte Morandi a GenovaLe immagini inedite del crollo del Ponte Morandi a GenovaLe immagini inedite del crollo del Ponte Morandi a GenovaLe immagini inedite del crollo del Ponte Morandi a GenovaIl Morandi rinasce. Entro la sera di martedì 11 febbraio saranno alzati 200 metri lineari di impalcato del nuovo Ponte per Genova. La prossima è una settimana decisiva nei lavori di ricostruzione del viadotto crollato. Almeno secondo quanto annunciato dall’amministrazione ... vanityfair

matteosalvinimi : Per Gad Lerner la frase di Toscani sui morti del ponte Morandi era soltanto “una battuta”? Lo vada a dire ai famili… - fattoquotidiano : Ponte Morandi, i parenti delle vittime contro Toscani: “43 morti innocenti per lui conteranno poco, ma per noi eran… - GiovanniToti : 'Ma a chi interessa che caschi un ponte'. Lo ha detto oggi Oliviero Toscani per difendere le sardine con i Benetton… -