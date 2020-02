Egitto. Scontri nel Sinai, 17 morti

Sette soldati egiziani sonoin un attacco nel nord del. L'esercito del Cairo ha affermato di aver messo in fuga i nemici e ucciso almeno dieci "terroristi". L'area è in subbuglio fin dal momento in cui l'ex presidente egiziano Mohamed Morsi fu estromesso dal potere, nel 2013. All'inizio di febbraio lo Stato Islamico rivendicò di aver fatto esplodere un gasdotto.(Di lunedì 10 febbraio 2020)