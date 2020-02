Autisti e passeggeri senza cintura di sicurezza, decine di multe su strade e autostrade (Di domenica 9 febbraio 2020) Controlli della Polizia stradale sulla Palermo-Catania,Palermo-Mazara del Vallo e sulla Palermo-Agrigento. Sono tanti gli automobilisti e i passeggeri beccati senza cintura di sicurezza. In particolare, I controlli attuati hanno interessato i conducenti in transito sia sulle autostrade A/29 Palermo-Mazara del Vallo che sulla A/19 Palermo-Catania e sulla SS121 Palermo-Agrigento. Sono stati controllati 305 veicoli ed identificate 365 persone. Le infrazioni accertate sono state 109 di cui 68 inerenti la specifica normativa sanzionando sia conducenti che passeggeri senza cinture, anteriori e posteriori. Ai trasgressori sono state comminate sanzioni amministrative per euro 5644 e applicata la sottrazione totale di 310 punti dalle rispettive patenti. Prosegue l’attività di prevenzione degli incidenti da parte della Polizia di Stato ed in particolare della Polizia Stradale di Palermo. ... direttasicilia

