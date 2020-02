Alena Seredova: “Con Buffon due famiglie splendide ma a distanza” (Di domenica 9 febbraio 2020) Alena Seredova è stata ospite di Verissimo dove ha parlato della sua nuova gravidanza e di come dopo la fine del matrimonio con Gigi Buffon temeva che non la volesse più nessuno. Invece, ora la showgirl è pronta a una nuova vita con Alessandro Nasi. Alena Seredova, il patto coi figli sul bebè Alena Seredova si è confessata a tutto tondo nel salotto di Verissimo e ha parlato con Silvia Toffanin del momento felice che sta vivendo. L’attrice e showgirl è incinta del compagno Alessandro Nasi e dice “Non posso svelarvi il sesso, ho fatto una promessa”. La Seredova è al sesto mese e il nascituro dovrebbe venire alla luce a giugno. La Seredova ha aggiunto: “Dopo due figli, non avrei mai pensato di diventare nuovamente mamma a 42 anni”. Alena temeva di restare da sola e afferma: “Pensavo non mi volesse più nessuno, persino mia madre lo diceva e, invece, c’è sempre quella persona nel ... thesocialpost

nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Alena Seredova, ospite a #Verissimo, racconta tutte le emozioni per la sua terza gravidanza ?? - nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: A #Verissimo tra gli ospiti di #SilviaToffanin @alenkaseredova #AlBano e la figlia Romina e @alfosignorini Alle 16 su… - AgenziaOpinione : CANALE 5 – “ Verissimo “ * PUNTATA DEL 8 febbraio 2020, « IN STUDIO Alfonso Signorini, Alena Seredova, Valeria Mari… -