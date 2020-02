Firenze: arrestata baby gang formata da tre minori. Due in carcere uno in comunità (Di sabato 8 febbraio 2020) due minorenni sono stati sottoposti alla misura della custodia cautelare in un istituto penale minorile. Un loro presunto complice, da poco 14enne, è stato collocato in comunità. I tre, senza fissa dimora, sono stati bloccati dai carabinieri in un parcheggio per camper di via della Scheggia. Contestati anche il porto abusivo di arma bianca e lesioni firenzepost

FirenzePost : Firenze: arrestata baby gang formata da tre minori. Due in carcere uno in comunità - rosatoeu : Genitori arrestati per abusi, il gip: 'Concepita la bambina solo per violentarla'. Arrestata anche la madre di un'a… -