23enne si finge vampiro e crea una setta dove abusa sessualmente degli adepti: si indaga (Di sabato 8 febbraio 2020) Ancora in corso le indagini degli inquirenti: stando alle accuse, lo studente universitario residente nel pratese si fingeva una creatura soprannaturale ed aveva creato una setta. I suoi adepti erano completamente assoggettati a lui, che ne approfittava per abusare sessualmente di loro Federico Garau  Luoghi: Prato ilgiornale

