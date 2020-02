Treno deragliato: le carrozze “sono state trascinate per circa 400 metri tra le pietre” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Le carrozze di “prima classe”, vuote, dato anche l’orario del Treno, che seguivano la motrice, hanno reso il bilancio in termini di vite umane molto meno cruento: è quanto sarebbe emerso dalle prime indagini degli investigatori in riferimento alla dinamica dell’incidente ferroviario che ieri, alle porte di Lodi, è costato la vita a Giuseppe Cicciù, 52 anni, e Mario Di Cuonzo, 59, macchinista e addetto dello Ferrovie dello Stato che viaggiavano sul Frecciarossa partito da Milano e diretto a Salerno. Si è trattato di un caso, dato che che non sempre la prima classe viaggia in testa al Treno. Rispetto al punto dell’impatto, la procura ipotizzerebbe uno scambio posizionato in modo errato dopo dei lavori di manutenzione appena terminati, e ciò avrebbe portato il convoglio su un binario sbagliato. La motrice per un sistema di sicurezza si è staccata dal ... meteoweb.eu

