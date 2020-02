Trema la Calabria: terremoto di M 3.1 a Crotone, poi scossa di M 2.3 a Catanzaro (Di venerdì 7 febbraio 2020) Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 si è verificata alle ore 04:37 con epicentro a Cirò Marina, in provincia di Crotone. La profondità stimata è stata di circa 19.0 Km. Una seconda scossa, più lieve, di magnitudo 2.3 è avvenuta nella zona di Albi. Sono ormai settimane che la Calabria Trema. fanpage

