Sondaggi elettorali Index: Pd, l’attesa crescita non c’è (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sondaggi elettorali Index: Pd, l’attesa crescita non c’è L’effetto Emilia Romagna per il Pd non si vede nelle intenzioni di voto registrate dai Sondaggi elettorali Index Research per Piazza Pulita il 6 febbraio. I dem, rispetto alla rilevazione pre regionali, crescono di poco (0,2) al 19,2% e rimangono sotto la soglia psicologica del 20%. Il risultato ottenuto alle europee (22,7%) è lontano tre punti. Segui Termometro Politico su Google News Dall’altra parte, la Lega può tirare un sospiro di sollievo. L’atteso rimbalzo negativo a causa della sconfitta in Emilia Romagna, non c’è stato. Anzi. I Sondaggi elettorali Index vedono per il Carroccio un flebile rimbalzo positivo che porta il partito di Salvini al 31,5%, in linea con la media nazionale. Anche il Movimento 5 Stelle può, in qualche modo, respirare. Il risultato negativo ottenuto alle ... termometropolitico

TermometroPol : Sondaggi elettorali Index: #Pd, l'attesa crescita non c'è - f_ronchetti : RT @TermometroPol: Sondaggi elettorali Winpoll: #M5S crolla al 12,7%, peggior risultato dal 2012 -