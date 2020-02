Sardine romane tornano in strada: 16 febbraio in piazza Santi Apostoli (Di venerdì 7 febbraio 2020) Roma – Le Sardine romane tornano in piazza. L’appuntamento e’ per domenica 16 febbraio, dalle 17 alle 19, a piazza Santi Apostoli. “piazza San Giovanni andava arditamente riconquistata con entusiasmo e allegria, ma il ritrovo di quella comunita’ era solo un punto di partenza- scrivono in una nota- Il tour nelle periferie romane iniziato l’11 gennaio 2020 continuera’, ma in questo momento, un nuovo pericolo si profila per la Capitale”. “Con tracotanza e arroganza, la parte sovranista del Paese, calera’ a Roma, ma le Sardine sono pronte a scendere un’altra volta in piazza per contrastare l’ondata di odio”. “Con maggiore consapevolezza, sappiamo che l’ascolto, la tolleranza, la solidarieta’ sono potenti antidoti per metterli in fuga. Da piu’ di due mesi nuotiamo in un mare grande, questa ... romadailynews

