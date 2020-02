Per disfarsi della droga si facevano aiutare da un bambino di 4 anni: in arresto due donne (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sofia Dinolfo Dentro l'appartamento delle due è stata scoperta dai carabinieri una centrale di smistamento di droga, più di otto chili di stupefacente tra hashish e marijuana, presenti tre piccoli bambini, uno di loro le aiutava a liberarsi delle buste contenenti l'illecita sostanza Avevano trasformato la loro casa in centrale di smistamento della droga nonostante la presenza di piccoli bambini. Nel corso di un controllo del territorio, i carabinieri hanno intravisto dei movimenti sospetti e, a seguito di una perquisizione domiciliare, hanno avuto modo di scoprire un ingente quantità di stupefacente destinato al mercato dello spaccio. In arresto due donne. Si tratta delle catanesi Rosaria Ventaloro di 38 anni e, Lucrezia Catalano di 24 anni. Entrambe sono ritenute responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. I militari del nucleo radiomobile ... ilgiornale

Domenic70913295 : RT @LaVeritaWeb: Il presidente dell'Eurogruppo sollecita gli istituti di credito a disfarsi dei titoli di Stato in eccesso, mettendo a risc… - fuk1furiosa : RT @LaVeritaWeb: Il presidente dell'Eurogruppo sollecita gli istituti di credito a disfarsi dei titoli di Stato in eccesso, mettendo a risc… - rprat75 : @BennyReegones Non sbagli. Hanno dato tantissimo per un giocatore di cui i Dubs volevano disperatamente disfarsi. Q… -