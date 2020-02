Napoli, ragazzo morto a via Aniello Falcone: il cadavere ritrovato nei luoghi della movida (Di venerdì 7 febbraio 2020) Dramma al Vomero: il cadavere di un giovane è stato ritrovato su via Aniello Falcone, la strada della movida vomerese. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica... ilmattino

mattinodinapoli : Napoli, ragazzo morto a via Aniello Falcone: il cadavere ritrovato nei luoghi della movida - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L’EX – Alemao: 'Oggi non gioca il ragazzo più bravo ma chi ha il miglior procuratore, Paquetà? Lo vedrei bene al Napoli… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L’EX – Alemao: 'Oggi non gioca il ragazzo più bravo ma chi ha il miglior procuratore, Paquetà? Lo vedrei bene al Napoli… -