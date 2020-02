Miriam Vera Torriglia: gli inquirenti cercano la donna scomparsa a Genova (Di venerdì 7 febbraio 2020) Miriam Vera Torriglia è la donna scomparsa nel genovese da una decina di giorni. Gli inquirenti sono impegnati nella sua ricerca, e ad oggi calcano anche la pista dello stalking. Miriam era infatti perseguitata da un uomo. Miriam Vera Torriglia: Genova in apprensione per la sua scomparsa Tutta la comunità genovese è in apprensione per la scomparsa di Miriam Vera Torriglia, 45enne scomparsa lo scorso 27 Gennaio. La sola certezza degli investigatori è che qualcuno la importunasse: la donna viveva nel terrore, usciva sempre con lo spray al peperoncino. Il terrore la spingeva addirittura a girare con un tubo in auto, in caso di aggressione. A chiedere aiuto alle autorità è stata la madre, preoccupata per questa sua sparizione. Gli ultimi spostamenti di Miriam Miriam è uscita di casa il 27 Gennaio e a bordo della sua auto si sarebbe dovuta recare nei pressi del porto di Genova. In un ... kontrokultura

