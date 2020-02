Marco Vannini | pg chiede nuovo processo | “Fu omicidio volontario”

“Volevano uccidere Marco Vannini” il PG della Cassazione contro i Ciontoli : La Cassazione vuole annullare la sentenza Corte d’Assise d’Appello di Roma per la morte del giovane Marco vannini. “Fu omicidio volontario, serve un nuovo processo”. La Cassazione non ci sta. La sentenza della Corte di Assise d’Appello di Roma che ha condannato a 5 anni Antonio Ciontoli per la morte di Marco Vannini, non è […] L'articolo “Volevano uccidere Marco Vannini” il PG della Cassazione ...

Omicidio Marco Vannini - oggi arriva la decisione della Cassazione : Omicidio Marco Vannini, oggi arriva la decisione della Cassazione. Sono anni di lotte per scoprire la verità su quanto accaduto nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015, quando un colpo di arma da fuoco fu esploso in un’abitazione di Ladispoli, sul litorale romano. Marco si trovava in quella casa insieme alla sua fidanzata ma, per cause ancora da chiarire, è partito un colpo. La famiglia dichiara che non è stato intenzionale. Quello su ...

Marco Vannini - oggi la sentenza della Cassazione sull’omicidio del ventenne di Cerveteri : Sono passati quasi cinque anni dalla morte di Marco Vannini, il ventenne di Cerveteri morto la notte tra il 17 e il 18 maggio 2015 per un colpo d'arma da fuoco. A sparare è stato il padre della fidanzata Martina, Antonio Ciontoli. oggi la Corte di Cassazione deciderà se confermare le condanne in appello o se il processo è tutto da rifare.Continua a leggere

Omicidio Vannini - a ‘Chi l’ha Visto?’ le intercettazioni : “Marco è morto e vanno in tv per soldi” : 'Chi l'ha visto?' ha mandato in onda su Rai3 alcune intercettazioni inedite, registrate cinque giorni dopo la morte di Marco Vannini, ferito da un colpo di pistola. Parla Viola Giorgini al telefono con un'amica. Domani la Cassazione si pronuncerà sull'esito del processo per l'Omicidio del ventenne di Cerveteri.Continua a leggere

Marco Vannini Cassazione - inedita intercettazione ai Ciontoli : sconcertanti parole contro il cugino di Marco : Omicidio Marco Vannini news a Chi l’ha visto?: incredibili, inedite, intercettazioni sono state mandate in onda mercoledì 5 febbraio durante il programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli. La famiglia Ciontoli, pochi giorni dopo la morte del bagnino 20enne, commentava gli interventi in tv di Alessandro Carlini, cugino di Marco, in video (qui sotto) per chiedere verità su quanto accaduto. Marco Vannini: omicidio volontario o ...

Omicidio di Marco Vannini. Venerdì la decisione della Cassazione : fu omicidio colposo? : Cresce l’attesa per la decisione della Cassazione sull’omicidio di Marco Vannini, il 21enne deceduto nel maggio 2015 dopo essere stato ferito da un colpo di arma da fuoco in casa della sua fidanzata a Ladispoli, cittadina del litorale romano. Venerdì prossimo, la prima sezione penale della Suprema Corte dovrà esaminare i ricorsi presentati dalla procura generale di Roma, dai familiari della vittima - parti civili nel ...

Marco Vannini news : Antonio Ciontoli smentito e smascherato dalle perizie sulla pistola : Marco Vannini Cassazione: il 7 febbraio 2010 i giudici si pronunceranno in merito al ricorso presentato dalla famiglia del bagnino ucciso con un colpo di pistola nel 2015 in casa della fidanzata a Ladispoli. La blanda sentenza che in Appello aveva ridotto la condanna ad Antonio Ciontoli da 14 a 5 anni – e confermato i tre anni per la moglie Maria Pezzillo e per i figli Martina e Federico – sarà confermata o annullata e disposto un processo ...

Omicidio Marco Vannini : Antonio Ciontoli è uscito di casa dopo avergli sparato? Inedite dichiarazioni della vicina di casa : Omicidio Marco Vannini: manca meno di un mese alla sentenza della Cassazione e Quarto Grado nella puntata di venerdì 10 gennaio è tornato ad approfondire la vicenda con un focus sui presunti spostamenti di Antonio Ciontoli subito dopo aver esploso il colpo di pistola che ha causato la morte del bagnino 20enne fidanzato di sua figlia Martina. Un buco temporale misterioso dopo lo sparo a Marco Vannini: dichiarazioni Inedite di una testimone La ...

Marco Vannini - la madre : “Chi ti ha ucciso non la farà franca” : Marina Conte, madre di Marco Vannini, il 20enne ucciso a Ladispoli nel 2015 a casa della fidanzata Martina Ciontoli, ha pronunciato ultimamente parole piene di rabbia, dolore, ma anche di speranza. Lo sfogo di Marina, riportato dal settimanale Giallo, è in realtà una promessa fatta alla memoria di Marco, affinché il ragazzo abbia giustizia e che il colpevole paghi. Marina Conte è una donna addolorata, ma allo stesso tempo forte. Non passa giorno ...