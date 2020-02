Le due scosse di terremoto in Calabria (Di venerdì 7 febbraio 2020) Un terremoto di magnitudo 3.1 è stato registrato 5 ore fa sulla Costa Ionica crotonese, a una profondità di 19 chilometri. Una seconda scossa, poi, è avvenuta nella notte a Cirò Marina (Kr), magnitudo 2.1, profondità 23 chilometri. Una nuova scossa di terremoto si è verificata circa quattro ore fa ad Albi, territorio già interessato da uno sciame sismico che si protrae da diverse settimane. Il sisma registrato ha avuto una magnitudo di 2.3, con una profondità di 10 chilometri. Nella giornata del 2 febbraio sono state 17 le scosse – la più forte delle quali di magnitudo 3.1 – registrate nella zona della Presila catanzarese, con epicentro nell’area montana di Buturo-Tirivolo, nel territorio di Albi, interessata da due settimane da una sequenza di movimenti tellurici che sembra senza fine. Una situazione che ha indotto i sindaci dei comuni a ridosso dell’epicentro, ... nextquotidiano

