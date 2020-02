Incidente in seggiovia: due persone gravi, due in pericolo di vita (Di venerdì 7 febbraio 2020) Drammatico Incidente su una seggiovia in Svizzera, in località Stoos. Un sedile della seggiovia si è staccato dall’impianto del Fronalpstock. Coinvolte 4 persone Sui sedili erano seduti il quel momento due colleghi di lavoro un 33enne e un 40enni. Coinvolti nell’Incidente anche altri due uomini, di 38 e 33 anni. Tutti i coinvolti sono dipendenti della Lindt & Sprungli. L'articolo Incidente in seggiovia: due persone gravi, due in pericolo di vita proviene da The Social Post. thesocialpost

