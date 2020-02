In Inghilterra vogliono mettere le ringhiere di sicurezza sugli spalti (Di venerdì 7 febbraio 2020) In Inghilterra vogliono mettere le ringhiere di sicurezza sugli spalti. Non i corrimano sulle scale di sicurezza, ma proprio dei supporti tra una fila di posti e un’altra. Perché secondo un report della Sports Grounds Safety Authority (SGSA) hanno un impatto positivo sulla sicurezza degli spettatori. Si tratterebbe di un ritorno alle tradizionali ringhiere da sempre presenti nei vecchi impianti. Durante questa stagione l’SGSA ne ha studiato l’efficiacia al Celtic Park e al Westfalenstadion, lo stadio del Borussia Dortmund, così come negli impianti dello Shrewsbury Town, Wycombe Wanderers e Oxford United. E le ringhiere si sono rivelate utili soprattutto nella prevenzione di un fenomeno che ha tristemente colpito il calcio inglese in passato: il collasso della folla. La misura è molto ben vista dal governo, e potrebbe essere adottata nelle serie minori, dove sono ... ilnapolista

