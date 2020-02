GFVip 4, la famiglia di Pago contro Serena Enardu: “Il suo arrivo nella casa non è felicità per lui” (Di venerdì 7 febbraio 2020) L'entrata di Serena Enardu nella nona puntata del Grande Fratello Vip, non è stata accolta nel migliore dei modi dalla famiglia di Pago che al settimanale Spy ha rivelato le sue perplessità. L'amore tra i due sembrava essersi consumato dopo la partecipazione a Temptation Island, e l'ingresso nella casa dell'ex tronista potrebbe essere la soluzione per rimarginare le ferite. Ma il fratello di Pago e anche la sua ex moglie, Miriana Trevisan, non sono d'accordo. fanpage

lamescolanza : #GfVip, la famiglia di Pago non vede di buon occhio la riconciliazione con Serena - cleoliv24 : Oggi ringraziamo tutti che non solo siamo sempre di più a sostenerli su Twitter ma anche su Instagram, Facebook e T… - alexandraava98 : RT @Trash28797634: Paolo:”Molti miei amici non apprezzano il valore delle cose che hanno, cercano sempre di più e io queste cose non le cap… -