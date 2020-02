Dialogo tra Montalbano e Catarella sul freddo a febbraio

Dialogo tra Montalbano e Galluzzo su Crimi ed il M5S : Eri timpa che non vidiva a Galluzza il su aginta scilta che per un piriodo eri stata alla Motorizzationa civili, ma il Questuri lo aviva rimannata a Vigati da Muntilbano. “Gallù, allura commo staie?”- Galluzza: “Dutturi, ura che sugno turnata, bine: a Montilusa commo dicia vossia mi rumpiva i cabasisa”. Muntilbano: “Bine ma talia che ura i cabasisa ti li rumpia ia”. G: “Meliora accà che in un offcia closa, cummissaria”. M: “Ti accapisca”. G: ...

Dialogo tra Montalbano e Catarella sul Coronavirus : “Dutturi, dutturi, havia vista che il Cronaviria sta divintanna pantamia?”. Muntilbano: “Stavia vidinda macari ia”. Catarelli: “Ca finiscia come la spagnola”. M: “Non cridia Catarè: sugno altira timpa”. C: “Ma che havimma fari con i cinesa?”. M: “E che havimma da fari?”. C: “Io cui cinesa ci parla assai: mi vada ad accattari i pezza del computera quanna si scassana”. M: “E ura teni il computera rupta?”. C: “Nonsi, ma per Vigate ni stanna multa ...

Dialogo tra Montalbano e Bonaccini (con Catarella) : Il Questuri Bonitta-Alderiga lo aviva acchiamato alle prime albe, “Montalbano, cosa fa, dorme ancora? Oggi lei ed un suo uomo devono essere presenti a Montelusa a Palazzo delle Aquile per ordine pubblico: c’è una seduta straordinaria della Conferenza Stato-Regioni con i maggiori Governatori d’Italia”. Montalbano (a Bonitta-Alderiga, ‘Fetuso’): “Agli ordina dutturi!”. Entrata in cummissariata alle sia e trinta Muntilbano acconvocai a Fatia: ...

Dialogo tra Montalbano e Catarella su Sanremo : “Allura Catarè io manca per diecia juorna: vada a Zena dalla signura Livie”. Catarè: “Allura si ci sugna nuvitate la acchiamma allà?”. Muntilbano: “Sissi, mi poti acchiamari”. Catarè: “Scusasse dutturi, ma Ginova stessi viciniora a Sanrima?”. M: “Abbastavilmenta, pirchia?”. C: “Commo pirchia, dutturi, non la sapia che i primera di fevvraia acumincia il Fistivalla?”. M. “Ma che havino cangiato nomina; si addici Festivalla, non Fistivalla: ma che ...

Morte di Kobe Bryant - l'ultimo Dialogo tra il pilota e la torre di controllo : «Volate troppo bassi» : Continuano i messaggi commoventi in tutto il mondo per ricordare il campione dell'Nba scomparso insieme alla figlia Gianna nel tragico incidente di domenica scorsa

«Voli troppo basso» : il Dialogo tra il pilota dell’elicottero di Kobe Bryant e la torre di controllo – Il video : Questo l’ultimo audio tra il pilota dell’elicottero, che a Los Angeles stava trasportando Kobe Bryant insieme ad altri otto passeggeri, compresa Gianna, la figlia di 13 anni, e la torre di controllo. Uno scambio di comunicazioni che appare tranquillo almeno fino a quando il pilota chiede il cosiddetto «flight following», ovvero un contatto regolare con i controllori. «Al momento sei ancora a un livello troppo basso per il flight ...

Kobe Bryant - “stai volando troppo basso” : l’ultimo Dialogo tra il pilota e la torre di controllo prima dello schianto : Pochi secondi in cui la comunicazione risulta fortemente disturbata. Poi la torre di controllo che avverte: “State volando a una quota troppo bassa”. Ancora qualche secondo, poi il contatto con l’elicottero su cui viaggia Kobe Bryant insieme alla figlia e altre sette persone viene perso. Sono gli ultimi istanti, col dialogo tra gli operatori dell’aviazione di Burbank e il pilota del Sikorsky S-76B, prima dello schianto ...

Dialogo tra Salvini e Catarella : Macari chella nocte Catarelli eri di guardia al Cummissariata e commo simpra stivi iocanda con il computèri. Virso mizzanocte sintette sunare al citofona e arrispunnette: “Cu fu?”. “Scusi non capisco il suo dialetto di chiara origine meridionale ma vorrei sapere se lei spaccia?”. Catarelli: “Signuri vidia che havi fallata: aqui non si spacci ninta: il marchetta è nu poca chiù annanza”. Signuri: “Dite tutti così, poi quando una povera madre viene ...

Dialogo tra Montalbano e Di Maio : Eri a Montelusa per un sirvizia di ordini pubblica: quanno il Questuri Bonitta-Alderiga lo acchiamai sul cillulari. “Montalbano, venga immediatamente in ufficio: c’è qui una persona di rilievo che vuole salutarla… “. Muntilbano: “Ma duttuti io stavi aqui lavurando per …. “. Questuri: “Ma lei quando io parlo non mi ascolta: ho detto immediatamente!”. M: “Alli ordina, vegno subita”. Entrata in Questure, Muntilbano venni accolta da Lattiaymilia, il ...

Dialogo tra Montalbano e Catarella sul nome del Pd : Catarelli commo su solita lo ncuntrai nel curridoia quanno iddo stiva parlanna con Fatia per questiona de labura. “Dutturi, allura il piddie cangia noma?”. “Catarè, ma che ne saccia ia?”. Catarelli: “Ma lia havia da sapirla: potia acchiderlo a su frati Zingaretta”. M: “Commo te diva fari accapiri che io a Zingaretta non lo saccia: io sugno figlia unica?”. C: “Mi scusasse, dutturi: ma ia non saccia spiegarme il pirchia un partita cangi il noma da ...

Dialogo tra Montalbano e Catarella sul film di Craxi : Sirata chiena di umiditate a Marinelle doppo una jurnata facta di lucia di martia in un juorno di ginnaio. Muntilbano haviva conzato la tabula fora al tirrazina: con un magliarina si potiva stari sinza frida. Ma mintra stavi pi azzannari la prima morsicata de pasta ncasciata il malitto tilifono principai la su danze. “Cu è?”. “Dutturi sugno io che scassa”. Muntilbano: “Ma io non ti havio dicta che scassava” Catarelle: “Ma l’ha pinsata”. M: ...

