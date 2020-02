Clima, in Antartide temperatura record di 18 gradi e mezzo: sciolto l’87 per cento dei ghiacciai (Di venerdì 7 febbraio 2020) La base argentina Esperanza in Antartide ha registrato nella giornata di ieri, giovedì 6 febbraio, la temperature record di 18 gradi e mezzo Celsius, un vero e proprio record, che ha superato il primato del 2015 fermo a 17 gradi e mezzo. La notizia è stata rivelata anche dall'agenzia meteorologica delle Nazioni Unite: "L'87 percento dei ghiacciai lungo la costa occidentale della penisola si sono ritirati nell'arco degli ultimi 50 anni". fanpage

LaStampa : Clima, nuovo record di caldo in Antartide con 18,3 gradi - asascris : RT @LaStampa: Clima, nuovo record di caldo in Antartide con 18,3 gradi - CettinaCaminiti : RT @LaStampa: Clima, nuovo record di caldo in Antartide con 18,3 gradi -